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Чашка чайная «Аида» фарфор - фото 1

Чашка чайная «Аида» фарфор

Артикул: CH-064-762
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,18 л
  • Материалфарфор
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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