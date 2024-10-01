Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр90 мм
- Объем0,228 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подвесной светильник Cometa №2
Люстра Фоджа квадро с черными абажурами
Кресло лаунж Бостон, велюр синий
Стул Элайджа, темно-бежевый
Стул барный Дарина, песочный велюр, цвет основания золото
Светящаяся LED софа Verper S RGB 220V
Чашка чайная «Пунто Бьянка» фарфор
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор белый 250 мл
Чашка чайная «Экспресс»
Чайная пара «Тюльпан», фарфор 250 мл
Чашка чайная «Крафт Вайт», фарфор 285 мл
Чашка чайная «Жасмин»
Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 340 мл
Чашка чайная «Рио Блю»
Чашка чайная «Штутгарт», фарфор
Чашка чайная «Алберго», фарфор