Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр90 мм
- Объем0,228 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка чайная «Кунстверк», 195 мл
Чайная пара «Кирмаш»
Чашка чайная «Гламур»
Чашка чайная «Кашуб-хел», фарфор 200 мл
Чашка чайная «Крафт Терракота», фарфор 200 мл
Чашка чайная «Блю Дэппл»
Чашка чайная «Инфинити»
Чашка чайная «Террамеса мастед»
Чашка чайная «Опера»
Чашка чайная «Полар», фарфор