Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл - фото 1

Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл

Артикул: CH-064-938
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 228 мл
Фотография товара Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 228 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Чакоул Дэппл»
Фотография товара Чашка чайная «Чакоул Дэппл» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр105 мм
  • Объем0,35 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Кричев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от91 290
Оптовая цена

Стол обеденный Кричев

75
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная V2531-6P Aerton 6*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V2531-6P Aerton 6*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89043
39 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V2531-6P Aerton 6*E14*60W

41
Распродажа
Фотография товара Люстра потолочная светодиодная V1141-8CL Hight LED*80W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1141-8CL Hight LED*80W, произведённого компанией ChiedoCover
от17 39014
19 990 ₽Оптовая цена

Люстра потолочная светодиодная V1141-8CL Hight LED*80W

36
Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа

77
В наличии 39 шт.
Фотография товара Подстолье 2152EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2152EM, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Подстолье 2152EM

15
В наличии 26 шт.
Фотография товара Мензурка стекло, 50 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стекло, 50 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от460

Мензурка стекло, 50 мл, прозрачный

14
В наличии 135 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая

8
В наличии 90 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 160 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от120
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 160 мл

11
В наличии 2190 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кашуб-хел», фарфор 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Чашка чайная «Кашуб-хел», фарфор 200 мл

6
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Терракота», фарфор 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 170
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Терракота», фарфор 200 мл

6
В наличии 232 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Лагуна Блю-Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка чайная «Лагуна Блю-Грэй»

6
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Симплисити», фарфор 170мл, произведённого компанией ChiedoCover
от220
Оптовая цена

Чашка чайная «Симплисити», фарфор 170мл

9
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 285 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 285 мл

13
В наличии 118 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аврора Везувиус Ляпис» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 240
Оптовая цена

Чашка чайная «Аврора Везувиус Ляпис»

11
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Акапулько», фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от470
Оптовая цена

Чашка чайная «Акапулько», фарфор

13
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Революшн Блюстоун» , произведённого компанией ChiedoCover
от780
Оптовая цена

Чашка чайная «Революшн Блюстоун»

9
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор

6
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл
Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл
от 1 340
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Кричев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от91 290
Оптовая цена

Стол обеденный Кричев

75
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная V2531-6P Aerton 6*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V2531-6P Aerton 6*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89043
39 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V2531-6P Aerton 6*E14*60W

41
Распродажа
Фотография товара Люстра потолочная светодиодная V1141-8CL Hight LED*80W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1141-8CL Hight LED*80W, произведённого компанией ChiedoCover
от17 39014
19 990 ₽Оптовая цена

Люстра потолочная светодиодная V1141-8CL Hight LED*80W

36
Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа

77
В наличии 39 шт.