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Чашка чайная «Аида», фарфор, белый, синий - фото 1

Чашка чайная «Аида», фарфор, белый, синий

Артикул: CH-065-053
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,28 л
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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