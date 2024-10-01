Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,12 л
- Материалфарфор
- Цветкрасный, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Аскона
Подвесной светильник Bergamo №1
Стул барный Касл коричневый
Тележка для перевозки и хранения белья Lewis
Стол Тор овальный, темный орех
Набор барный «Пробар», серебристый
Чашка чайная «Пунто Бьянка»
Чашка чайная «Пинки» керамика
Чашка чайная «Крафт Терракота»
Чашка чайная «Нанокрем Бейж»
Чашка чайная «Тайм»
Чашка чайная «Алина»
Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 285 мл
Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 340 мл
Чайная пара «Серфис»
Чашка чайная «Эггшелл»