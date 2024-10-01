Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Это» - фото 1

Чашка чайная «Это»

Артикул: CH-065-035
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Полар», фарфор
Фотография товара Чашка чайная «Полар», фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Акапулько»
Фотография товара Чашка чайная «Акапулько» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина115 мм
  • Объем0,19 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Барный стол Норали от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Барный стол Норали

67
Фотография товара Мягкий стул Элион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Элион, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Мягкий стул Элион

98
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99019
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр бежевый

41
В наличии 105 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Костровая чаша Клен люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Костровая чаша Клен люкс, произведённого компанией ChiedoCover
54 090

Костровая чаша Клен люкс

39
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 090
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый

39
Фотография товара Стол Blake, серый, мдф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Blake, серый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Стол Blake, серый, мдф

37
Фотография товара Стул барный Лонки, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Лонки, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена

Стул барный Лонки, ножки белые

10

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена

Чашка чайная «Трианон»

8
В наличии 2052 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Браун Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от1 050
Оптовая цена

Чашка чайная «Браун Дэппл»

7
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Плато», керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Чашка чайная «Плато», керамика

12
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Классик», фарфор 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка чайная «Классик», фарфор 200 мл

10
В наличии 183 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 340 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 340 мл

10
В наличии 102 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Лив», фарфор 350 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от820
Оптовая цена

Чашка чайная «Лив», фарфор 350 мл

6
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Карнавал», произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чашка чайная «Карнавал»

6
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Рафинез», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 020
Оптовая цена

Чашка чайная «Рафинез», фарфор

11
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 170 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от980
Оптовая цена

Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 170 мл

10
В наличии 78 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Эстиа», произведённого компанией ChiedoCover
от870
Оптовая цена

Чашка чайная «Эстиа»

12
В наличии 78 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Это»
Чашка чайная «Это»
от 490
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Барный стол Норали от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Барный стол Норали

67
Фотография товара Мягкий стул Элион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Элион, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Мягкий стул Элион

98
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99019
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр бежевый

41
В наличии 105 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Костровая чаша Клен люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Костровая чаша Клен люкс, произведённого компанией ChiedoCover
54 090

Костровая чаша Клен люкс

39