Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 228 мл - фото 1

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 228 мл

Артикул: CH-064-936
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 340 мл
Фотография товара Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 340 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 340 мл
Фотография товара Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 340 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр85 мм
  • Объем0,228 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

46
Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Каркас для стула С19

39
Настоящее фото товара Диван Hariston двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 290
Оптовая цена

Диван Hariston двухместный

82
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01124, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Светильник подвесной KH01124

40
В наличии 10 шт.
Фотография товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Барный стул Арканес, золотая база, велюр бордовый

113
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Fantine-la графит, велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fantine-la графит, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Fantine-la графит, велюр, белый каркас

89
Фотография товара Блюдо для запекания с ручкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для запекания с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Блюдо для запекания с ручкой

13
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», 200 мл

6
В наличии 2306 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Джаспер», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Чашка чайная «Джаспер»

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Спайро», произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Чашка чайная «Спайро»

15
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кантри» , произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Чашка чайная «Кантри»

11
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Максим» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Чашка чайная «Максим» фарфор

12
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Чакоул Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от1 330
Оптовая цена

Чашка чайная «Чакоул Дэппл»

6
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Айвори», фарфор 170 мл , произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Чашка чайная «Айвори», фарфор 170 мл

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «В.Виена», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Чашка чайная «В.Виена»

14
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 170 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 170 мл

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аркадия», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Чашка чайная «Аркадия», фарфор

10
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 228 мл
Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 228 мл
от 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

46
Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Каркас для стула С19

39
Настоящее фото товара Диван Hariston двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 290
Оптовая цена

Диван Hariston двухместный

82
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01124, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Светильник подвесной KH01124

40
В наличии 10 шт.