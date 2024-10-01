Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр109 мм
- Объем0,219 л
- Материалстекло
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Обеденный комплект Вояж, на 4 персоны
Стул Oliver экокожа серый
Диван Квинс П-образный сосна black
Комплект Чиплун, белый
Шкаф со стеклом, 798*435*1277, брауни
Стол прямолинейный, 1000*700, шамони светлый
Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, желтый
Чайная пара «Млечный путь»
Чашка чайная «Милк»
Чашка чайная «Нанокрем Блю»
Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор
Чашка чайная «Спайро», белый фарфор
Чашка чайная «Симплисити», фарфор 200 мл
Чашка чайная «Карат»
Чашка чайная «Бонд» фарфор
Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 240 мл
Чайная пара «Серфис»