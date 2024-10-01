Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Крафт Эппл» - фото 1

Чашка чайная «Крафт Эппл»

Артикул: CH-064-400
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Крафт Терракота»
Фотография товара Чашка чайная «Крафт Терракота» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор 455 мл
Фотография товара Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор 455 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр90 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Подстолье металлическое 1011 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1011, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽Оптовая цена

Подстолье металлическое 1011

74
В наличии 1 шт.
Фотография товара Пепельница металлическая Вест от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница металлическая Вест, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Пепельница металлическая Вест

35
Фотография товара Диван Левис, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Левис, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена

Диван Левис, 2х местный

85
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79021
3 490 ₽Оптовая цена

Стул Olys, велюр синий, ножки металл

91
Настоящее фото товара Стол оператора Белгаум, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
Оптовая цена

Стол оператора Белгаум, бук бавария

39
Фотография товара Стол прямоугольный KENNER от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол прямоугольный KENNER, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный KENNER

50
Фотография товара Стул Wendy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wendy, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Wendy

77
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чайная пара «Кунстверк», 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чайная пара «Кунстверк», 250 мл

12
В наличии 66 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Чашка чайная «Пунто Бьянка»

13
В наличии 124 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 250 мл

8
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Браун», произведённого компанией ChiedoCover
от1 010
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Браун»

9
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Оникс», произведённого компанией ChiedoCover
от2 320

Чайная пара «Оникс»

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Рафинез», произведённого компанией ChiedoCover
от1 160
Оптовая цена

Чашка чайная «Рафинез»

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор

6
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Симплисити», фарфор 285 мл , произведённого компанией ChiedoCover
от730
Оптовая цена

Чашка чайная «Симплисити», фарфор 285 мл

8
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика 190 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 740
Оптовая цена

Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика 190 мл

10
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Белая» Принц, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Чашка чайная «Белая» Принц

15
В наличии

Товар в корзине

Чашка чайная «Крафт Эппл»
Чашка чайная «Крафт Эппл»
от 980
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Подстолье металлическое 1011 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1011, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽Оптовая цена

Подстолье металлическое 1011

74
В наличии 1 шт.
Фотография товара Пепельница металлическая Вест от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница металлическая Вест, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Пепельница металлическая Вест

35
Фотография товара Диван Левис, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Левис, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена

Диван Левис, 2х местный

85
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79021
3 490 ₽Оптовая цена

Стул Olys, велюр синий, ножки металл

91