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Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 250 мл - фото 1

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 250 мл

Артикул: CH-064-328
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Диаметр99 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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