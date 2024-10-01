Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр80 мм
- Объем0,15 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подстолье стальное 1051, белое
Диван Веранда
Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый
Диван Мюнхен 2х местный
Индийский ковёр шерстяной «FAUNA FUN»
Стол Гилис, венге/стекло белое глянец
Чашка чайная «Крафт Вайт», фарфор 200 мл
Чашка чайная «Оптик», фарфор 213 мл
Чашка чайная «Джаспер», фарфор
Чашка чайная «Крафт Рэд»
Чашка чайная «Урбан Смоук»
Чашка чайная «Лайфстиль»
Чашка чайная «Антуанетт»
Чашка чайная «Моцарт», фарфор белый 180 мл
Чашка чайная «Аркадия», фарфор
Чашка чайная «Акварель» Браво