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Чайная пара «Кунстверк», 250 мл - фото 1

Чайная пара «Кунстверк», 250 мл

Артикул: CH-064-214
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр95 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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