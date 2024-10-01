Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр95 мм
- Объем0,25 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул полубарный Венера диамант серый велюр
Подстолье Лофт 3
Обеденная группа Терраса, на 6 персон
Стул Chester, темно-коричневый
Стол обеденный Сейми Сильвер, 1400*800, белый мрамор
Уличная урна КОСМОС 20 л, бронза
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор, 200 мл
Чашка чайная «Гламур»
Чашка чайная «Эг»
Чашка чайная «Спайро», фарфор
Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 340 мл
Чашка чайная «Бонд» фарфор
Чашка чайная «Террамеса Мокка»
Чашка чайная «Аврора Везувиус Ляпис»
Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл
Чашка чайная «Мелодия», фарфор