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Чашка чайная «Нанокрем Блю» - фото 1

Чашка чайная «Нанокрем Блю»

Артикул: CH-064-592
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр90 мм
  • Объем0,22 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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