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Чашка чайная «Пион» - фото 1

Чашка чайная «Пион»

Артикул: CH-064-390
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр90 мм
  • Материалфарфор
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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