Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «В.Виена», фарфор - фото 1

Чашка чайная «В.Виена», фарфор

Артикул: CH-065-068
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Трианон»
Фотография товара Чашка чайная «Трианон» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «В.Виена»
Фотография товара Чашка чайная «В.Виена» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр86 мм
  • Объем0,205 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Кресло Монако от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990

Кресло Монако

35
Фотография товара Комплект уличной мебели Ницца от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Комплект уличной мебели Ницца

33
Фотография товара Кресло пластиковое Grace, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Grace, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Grace, оранжевый

45
Фотография товара Кресло Бриджит 207 синий, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бриджит 207 синий, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло Бриджит 207 синий, орех

10
Фотография товара Доска разделочная, пластик, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, пластик, красный

15
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, 4 предмета, стекло, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5607
3 790 ₽Оптовая цена

Набор для специй, 4 предмета, стекло, нержавеющая сталь

9
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», 280 мл

14
В наличии 720 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Эппл», произведённого компанией ChiedoCover
от980
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Эппл»

11
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Грация», произведённого компанией ChiedoCover
от70
Оптовая цена

Чашка чайная «Грация»

14
В наличии 3045 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Распберри» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 070
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Распберри»

12
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Симплисити», фарфор 340мл, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Чашка чайная «Симплисити», фарфор 340мл

10
В наличии 229 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Лагуна Блю-Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка чайная «Лагуна Блю-Грэй»

6
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Спайро», белый фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Чашка чайная «Спайро», белый фарфор

12
В наличии 115 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аврора Революшн Джейд», произведённого компанией ChiedoCover
от860
Оптовая цена

Чашка чайная «Аврора Революшн Джейд»

12
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса мастед», произведённого компанией ChiedoCover
от1 020
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса мастед»

9
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Белая», произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Чашка чайная «Белая»

7
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «В.Виена», фарфор
Чашка чайная «В.Виена», фарфор
от 990
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Кресло Монако от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990

Кресло Монако

35
Фотография товара Комплект уличной мебели Ницца от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Комплект уличной мебели Ницца

33
Фотография товара Кресло пластиковое Grace, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Grace, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Grace, оранжевый

45
Фотография товара Кресло Бриджит 207 синий, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бриджит 207 синий, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло Бриджит 207 синий, орех

10