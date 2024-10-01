Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр80 мм
- Объем0,25 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Столовая группа 18
Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный
Стул Марс, велюр Teddy 035, ножки металлические разборные
Стул Тайлер, мятный
Стол Лидер 2, 2000*900, орех, кромка ПВХ
Комплект из 2 cтульев Франк, слоновая кость натур
Чашка чайная «Пунто Бьянка» фарфор
Чашка чайная «Стоун»
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 160 мл
Чашка чайная «Симплисити»
Чашка чайная «Нанокрем Бейж»
Чашка чайная «Феннель»
Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 350 мл
Чашка чайная «Эвита»
Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика 190 мл
Чашка чайная «Белая» Принц