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Чашка чайная «Крафт Грин», фарфор 455 мл - фото 1

Чашка чайная «Крафт Грин», фарфор 455 мл

Артикул: CH-064-506
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр120 мм
  • Объем0,455 л
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый, коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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