Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр80 мм
- Объем0,2 л
- Материалфарфор
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул барный МАРСЕЛЬ черный
Стол Веранда, 160
Стул Atreve Umberto, зеленый/ черные ножки
Стул Алексис велюр бежевый
Стул Rakel черный, золотой
Стакан смесительный «Пробар», стекло
Чашка чайная «Скандинавия»
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор белый 250 мл
Чашка чайная «Крафт Эппл»
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 160 мл
Чайная пара «Голубка»
Чашка чайная «Паула», фарфор
Чашка чайная «Аида»
Чашка чайная «Прага», фарфор
Чашка чайная «Тэрр де Рэ»
Чашка чайная «Белая» Практик