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Чайная пара "Barista", 200 мл - фото 1

Чайная пара "Barista", 200 мл

Артикул: CH-071-717
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.2 л
  • Материалфарфор
  • Цветкрасный

Отзывы

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Чайная пара "Barista", 200 мл
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