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Набор соль/перец+стаканчик для зубочистки, стекло, нержавеющая сталь - фото 1

Набор соль/перец+стаканчик для зубочистки, стекло, нержавеющая сталь

Артикул: CH-063-116
6 оценок
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Фотография товара Набор соль/перец, стекло, сталь от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Набор для специй, соль+перец, сталь нержавеющая, стекло, 55 мм, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветпрозрачный, металлический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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