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Чайная пара «Кунстверк», 300 мл - фото 1

Чайная пара «Кунстверк», 300 мл

Артикул: CH-064-208
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина155 мм
  • Диаметр100 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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