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Пара чайная 180 мл, фарфор - фото 1

Пара чайная 180 мл, фарфор

Артикул: CH-071-585
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.18 л
  • Материалфарфор

Отзывы

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Пара чайная 180 мл, фарфор
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