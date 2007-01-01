Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0.18 л
- Материалфарфор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Мельница для перца «Лайн» бук, дерево
Хайбол «Глория», 350мл, стекло, серый
Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, коричневый
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный
Мельница для перца «Лайн» бук, дерево
Хайбол «Глория», 350мл, стекло, серый