Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Имеет форму небольшого кувшина без ручки. Он невысокий, высота стенок всего 45 мм. Диаметр 3,5 см. Объем тары 45 мл.
Материал — качественный фарфор. Товар не дополнен декорами, так как сам по себе имеет привлекательный лаконичный стиль, подчеркивающий универсальность этого изделия. Изготовлен в белом цвете, чтобы его было легко сочетать с различными чайными и кофейными сервизами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина38 мм
- Высота45 мм
- Диаметр35 мм
- Вес0,052 кг
- Объем0,045 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет