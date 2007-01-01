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Молочник «Кунстверк» фарфор 45 мл, белый - фото 1Молочник «Кунстверк» фарфор 45 мл, белый - фото 2
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Молочник «Кунстверк» фарфор 45 мл, белый

Артикул: CH-063-276
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Имеет форму небольшого кувшина без ручки. Он невысокий, высота стенок всего 45 мм. Диаметр 3,5 см. Объем тары 45 мл.
Материал — качественный фарфор. Товар не дополнен декорами, так как сам по себе имеет привлекательный лаконичный стиль, подчеркивающий универсальность этого изделия. Изготовлен в белом цвете, чтобы его было легко сочетать с различными чайными и кофейными сервизами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина38 мм
  • Высота45 мм
  • Диаметр35 мм
  • Вес0,052 кг
  • Объем0,045 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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