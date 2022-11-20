Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1300 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Стол Лофт-7
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Парта регулируемая с полочкой К1
Парта с углом наклона столешницы и полочкой К1
Парта с углом наклона и перфорированным экраном К1
Парта регулируемая К2
Парта с полочкой К2
Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный
Стол журнальный Д2
Стол АРКОС 9
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1700x1000
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло