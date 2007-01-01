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Настоящее фото товара Стол Лофт Бабочка, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт Бабочка
45 оценок
76 2907
82 000 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт Бабочка - фото 1Стол Лофт Бабочка - фото 2Стол Лофт Бабочка - фото 3Стол Лофт Бабочка - фото 4Стол Лофт Бабочка - фото 5Стол Лофт Бабочка - фото 6Стол Лофт Бабочка - фото 7
Товар в интерьере
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Реальное изображение товара 4 Стол Лофт Бабочка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лофт Бабочка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лофт Бабочка производства ChiedoCover
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Распродажа

Стол Лофт Бабочка

Артикул: CH-019-011
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота740 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лофт Бабочка - дизайнерский акцент вашего заведения.

Современный и функциональный кофейный столик с уникальным дизайном станет стильным дополнением любого пространства. Его тёплая деревянная столешница с выразительной текстурой создаёт уютную атмосферу, а геометрическое металлическое основание в матовом чёрном исполнении добавляет интерьеру современности и динамики.

Ключевые преимущества:
✔ Стиль и функциональность – Идеально подходит для кафе, зон ожидания, лаунж-зон и кофеен, создавая комфорт для гостей.
✔ Универсальность – Гармонично впишется в интерьер, становясь изюминкой пространства.
✔ Лёгкость в уходе – Гладкая поверхность быстро очищается, что важно для заведений с высоким трафиком.

Стол Лофт Бабочка — это не просто мебель, а инструмент для создания уютной атмосферы вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота740 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалдерево, массив, сосна, мрамор
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете ПиранПиран
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стол Лофт Бабочка - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стол Лофт Бабочка - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стол Лофт Бабочка - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стол Лофт Бабочка - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стол Лофт Бабочка - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стол Лофт Бабочка - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стол Лофт Бабочка - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стол Лофт Бабочка - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стол Лофт Бабочка - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стол Лофт Бабочка - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стол Лофт Бабочка - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стол Лофт Бабочка - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт Бабочка - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт Бабочка - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт Бабочка - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт Бабочка - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт Бабочка - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт Бабочка - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт Бабочка - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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