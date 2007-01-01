Характеристики товара
Описание
Стол Лофт Бабочка - дизайнерский акцент вашего заведения.
Современный и функциональный кофейный столик с уникальным дизайном станет стильным дополнением любого пространства. Его тёплая деревянная столешница с выразительной текстурой создаёт уютную атмосферу, а геометрическое металлическое основание в матовом чёрном исполнении добавляет интерьеру современности и динамики.
Ключевые преимущества:
✔ Стиль и функциональность – Идеально подходит для кафе, зон ожидания, лаунж-зон и кофеен, создавая комфорт для гостей.
✔ Универсальность – Гармонично впишется в интерьер, становясь изюминкой пространства.
✔ Лёгкость в уходе – Гладкая поверхность быстро очищается, что важно для заведений с высоким трафиком.
Стол Лофт Бабочка — это не просто мебель, а инструмент для создания уютной атмосферы вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина900 мм
- Высота740 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалдерево, массив, сосна, мрамор
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет