Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1500 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Стол Лофт-7
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Стол Лофт 16
Барная стойка Парсон, белая
Стол Салют №2
Стол пластиковый Mango
Стол Astra
Стол Monaco
Стол Восток-3БР
Стол Сармат
Парта регулируемая с углом наклона столешницы К1
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600/2000x900
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло