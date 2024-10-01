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Держатель Fixsen hotel для бумажных полотенец - фото 1

Держатель Fixsen hotel для бумажных полотенец

Артикул: CH-068-201
13 оценок
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Фотография товара Держатель Fixsen hotel для бумажных полотенец от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота160 мм
  • Вес0,7 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

Отзывы

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Товар в корзине

Держатель Fixsen hotel для бумажных полотенец
Держатель Fixsen hotel для бумажных полотенец
от 2 190
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