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Диспенсер для салфеток Fixsen hotel, пластик, хром - фото 1Диспенсер для салфеток Fixsen hotel, пластик, хром - фото 2

Диспенсер для салфеток Fixsen hotel, пластик, хром

Артикул: CH-068-200
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Представляем вашему вниманию диспенсер для салфеток в цвете хром, который станет не только практичным, но и стильным аксессуаром в вашем доме. Его настенное крепление обеспечивает идеальное решение для экономии пространства на кухне, в ванной комнате или любом другом помещении, где требуется удобный доступ к бумажным салфеткам.

Благодаря лаконичному дизайну и крепежу, входящему в комплект, установка диспенсера производится легко и быстро. Вы получаете функциональный элемент интерьера, который гармонично впишется в любой дизайн благодаря своему нейтральному хромированному цвету.

Этот держатель для бумажных салфеток выполнен из качественных пластика и устойчивость к повседневной эксплуатации. Его простота и эстетика делают его идеальным выбором для тех, кто ценит красоту и порядок в своем домашнем пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина256 мм
  • Глубина141 мм
  • Высота60 мм
  • Вес0,35 кг
  • Материалпластик
  • Цветхромированный

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Диспенсер для салфеток Fixsen hotel, пластик, хром
Диспенсер для салфеток Fixsen hotel, пластик, хром
от 2 490
В корзине

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