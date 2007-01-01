Характеристики товара
Описание
Этот стол с бусинами дает детям возможность использовать бусины для развития мелкой моторики. И это в игровой форме! Дети будут часами наслаждаться этим столом с бусинами, и Вы не будете страдать от неприкрепленных игрушек. Стол с бусинами идеально сочетается с различными стульчиками из нашего ассортимента.
Игровая система Beadstree table изготовлена из FSC-сертифицированного дерева и покрыта антибактериальным лаком. Подходит для детей от 2 до 8 лет. Beadstree table является частью коллекции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалдерево
- Цветразноцветный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет