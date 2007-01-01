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Детский игровой стол Beadstree

Артикул: CH-063-930
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Этот стол с бусинами дает детям возможность использовать бусины для развития мелкой моторики. И это в игровой форме! Дети будут часами наслаждаться этим столом с бусинами, и Вы не будете страдать от неприкрепленных игрушек. Стол с бусинами идеально сочетается с различными стульчиками из нашего ассортимента.

Игровая система Beadstree table изготовлена из FSC-сертифицированного дерева и покрыта антибактериальным лаком. Подходит для детей от 2 до 8 лет. Beadstree table является частью коллекции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Цветразноцветный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Детский игровой стол Beadstree
Детский игровой стол Beadstree
от 89 190
В корзине

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