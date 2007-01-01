Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый
Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый
11 оценок
1 590
Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый - фото 1Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый - фото 2Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый - фото 3Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый - фото 4

Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый

Артикул: CH-079-713
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина2500 мм
  • Ширина1400 мм
  • Материалгабардин
  • Цветбелый
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый от компании ChiedoCover.
Следующий Скатерть круглая, D2200, габардин белый
Фотография товара Скатерть круглая, D2200, габардин белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Скатерть для HoReCa – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:
Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.
Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.
Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.
Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам (уточняйте у менеджера).

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

Габардин - плотная гладкокрашеная ткань полотняного переплетения с матовой поверхностью. Обладает несминаемостью и износостойкостью, вместе с тем на ощупь мягкая и легкая. Габардин очень практичный: легок в раскрое и шитье, образует мягкие красивые драпировки и отлично держит форму изделия, прост в уходе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2500 мм
  • Ширина1400 мм
  • Материалгабардин
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
Габардин 90х90 нет 610
Габардин 90х110 нет 650
Габардин 110х110 нет 720
Габардин 140х140 нет 840
Габардин 140х195 нет 1050
Габардин 140х235 нет 1210
Габардин 170х170 есть 1640
Габардин 180х180 есть 1750
Габардин 190х190 есть 1820
Габардин 200х200 есть 1890
Габардин 210х210 есть 1970
Габардин 250х250 есть 2300
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Каждая единица помещается в индивидуальную защитную упаковку. Далее аккуратно пакуется в коробку, которая запечатывается брендированным скотчем.

Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый
Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый
от 1 590
