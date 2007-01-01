Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол детский Fief, желтый
Стол детский Fief, желтый
5 оценок
2 390
Стол детский Fief, желтый - фото 1Стол детский Fief, желтый - фото 2Стол детский Fief, желтый - фото 3Стол детский Fief, желтый - фото 4Стол детский Fief, желтый - фото 5
Стол детский Fief, желтый

Артикул: CH-083-036
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота440 мм
  • Материалполипропилен
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол детский – это яркое и веселое место для обучения и игр. Он изготовлен из прочного и безопасного полипропилена, что делает его идеальным выбором для активных игр. Наш детский стол со скамьей также легко моется и устойчив к воде, что делает его уход простым и удобным для родителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота440 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветжелтый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Вес упаковки3.30 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

