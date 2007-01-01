Характеристики товара
Описание
Стол детский – это яркое и веселое место для обучения и игр. Он изготовлен из прочного и безопасного полипропилена, что делает его идеальным выбором для активных игр. Наш детский стол со скамьей также легко моется и устойчив к воде, что делает его уход простым и удобным для родителей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина640 мм
- Высота440 мм
- Материалполипропилен
- Цветжелтый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Вес упаковки3.30 кг
- Изделия стопируютсяНет