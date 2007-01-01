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Настоящее фото товара Опора для стола П-образная, Светлая, произведённого компанией ChiedoCover
Опора для стола П-образная, Светлая
33 оценки
5 89014
6 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Опора для стола П-образная, Светлая - фото 1Опора для стола П-образная, Светлая - фото 2Опора для стола П-образная, Светлая - фото 3Опора для стола П-образная, Светлая - фото 4Опора для стола П-образная, Светлая - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Опора для стола П-образная, Светлая производства ChiedoCover
Хит

Опора для стола П-образная, Светлая

Артикул: CH-001-027
33 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Высота700/720 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежная металлическая опора для стола – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700/720 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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