Фотография Опора для стола П-образная, Светлая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Опора для стола П-образная, Светлая

4.3
Оптовая цена от 10 комплектов5 890 ₽
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Опора для стола П-образная, Светлая
Опора для стола П-образная, Светлая
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Опора для стола П-образная, Светлая

4.3
5890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700-720 мм
  • Материал подстольясталь

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