Характеристики товара
Описание
Комплект Evolution с горками, рампами и другими функциональными элементами идеален для малышей от 6 месяцев до 2 лет.
В виде лазалки инновационный модульный конструктор удовлетворит потребности детей в движении по мере их развития. В библиотеке моделей можно точно узнать, для какого возраста подходит тот или иной вариант.
«С конструктором Evolution мы пошли по новому пути. Став отцом и наблюдая за своей дочкой, я понял, что игровой комплекс QUADRO подходит для развития двигательных способностей уже начиная с 6-месячного возраста и обеспечивает безопасную среду. Каждый день я удивляюсь тому, как быстро растут и развиваются маленькие дети. Конструктор Evolution выдерживает этот темп и для каждого этапа развития предлагает подходящую игровую идею».
В комплекте
1x Evolution
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.