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Детский комплекс Evolution

Артикул: CH-063-982
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект Evolution с горками, рампами и другими функциональными элементами идеален для малышей от 6 месяцев до 2 лет.

В виде лазалки инновационный модульный конструктор удовлетворит потребности детей в движении по мере их развития. В библиотеке моделей можно точно узнать, для какого возраста подходит тот или иной вариант.
«С конструктором Evolution мы пошли по новому пути. Став отцом и наблюдая за своей дочкой, я понял, что игровой комплекс QUADRO подходит для развития двигательных способностей уже начиная с 6-месячного возраста и обеспечивает безопасную среду. Каждый день я удивляюсь тому, как быстро растут и развиваются маленькие дети. Конструктор Evolution выдерживает этот темп и для каждого этапа развития предлагает подходящую игровую идею».

В комплекте
1x Evolution
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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