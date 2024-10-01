Товар в корзине. Перейти
Детский комплекс Universal с изогнутой горкой - фото 1

Детский комплекс Universal с изогнутой горкой

Артикул: CH-063-987
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.
Следующий Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В комплекте

1x Universal (14830)
1x Изогнутая горка (10020)
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽

Стол Лидер 2

458
Фотография товара Стул Бертран слоновая кость, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бертран слоновая кость, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Бертран слоновая кость, каркас венге

37
Настоящее фото товара Обеденный комплект Фуджи, на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от60 290
Оптовая цена

Обеденный комплект Фуджи, на 2 персоны

44
Фотография товара Стул "гарда" бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул "гарда" бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
25 890

Стул "гарда" бежевый

6
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания «Пинки», керамика, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Горшок для запекания «Пинки», керамика, серый

5
В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела детские комплексы для дома и дачи

Фотография товара Детский комплекс Offroad от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Offroad, произведённого компанией ChiedoCover
от44 790

Детский комплекс Offroad

11
Фотография товара Детский комплекс Evolution от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Evolution, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290

Детский комплекс Evolution

6
Фотография товара Детский комплекс Ultimate от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Ultimate, произведённого компанией ChiedoCover
от57 990

Детский комплекс Ultimate

15
Фотография товара Комплект мебели S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели S, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290

Комплект мебели S

13
Фотография товара Детский комплекс Universal с цельной горкой и бассейном XXL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Universal с цельной горкой и бассейном XXL, произведённого компанией ChiedoCover
от126 300

Детский комплекс Universal с цельной горкой и бассейном XXL

11
Настоящее фото товара Детский комплекс Universal + My First QUADRO с изогнутой горкой и 2 алюминиевых профиля, произведённого компанией ChiedoCover
от80 690

Детский комплекс Universal + My First QUADRO с изогнутой горкой и 2 алюминиевых профиля

11
Настоящее фото товара Детский комплекс Starter с изогнутой горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от45 190

Детский комплекс Starter с изогнутой горкой

13
Настоящее фото товара Детский комплекс Junior с модульной горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от50 690

Детский комплекс Junior с модульной горкой

12
Настоящее фото товара Детский комплекс Junior с изогнутой горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от55 400

Детский комплекс Junior с изогнутой горкой

13
Настоящее фото товара Детский комплекс Basic с пирамидой, двумя модульными горками и набор панелей L, произведённого компанией ChiedoCover
от97 690

Детский комплекс Basic с пирамидой, двумя модульными горками и набор панелей L

14

Товар в корзине

Детский комплекс Universal с изогнутой горкой
Детский комплекс Universal с изогнутой горкой
от 63 390
В корзине

С этим товаром покупают

ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽

Стол Лидер 2

458
Фотография товара Стул Бертран слоновая кость, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бертран слоновая кость, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Бертран слоновая кость, каркас венге

37
Настоящее фото товара Обеденный комплект Фуджи, на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от60 290
Оптовая цена

Обеденный комплект Фуджи, на 2 персоны

44
Фотография товара Стул "гарда" бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул "гарда" бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
25 890

Стул "гарда" бежевый

6
В наличии 10 шт.