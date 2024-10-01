Характеристики товара
Описание
В конструкторе Junior из 299 деталей есть всё необходимое для воплощения самых смелых идей. Вариантов сборки масса: от маленького игрового домика до большой рампы. В комплект Junior входят две текстильные вставки для создания неповторимых моделей.
Волшебный замок, санки или просто стол со шкафчиком и стулом — всё это и многое другое возможно с конструктором Junior.
Как и все игровые комплексы QUADRO, конструктор Junior очень функционален и предлагает фантастические возможности для активных игр в помещении и на улице.
В комплекте
1x Junior
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.