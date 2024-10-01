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Комплект мебели S

Артикул: CH-063-984
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Миниатюрный Комплект мебели S был разработан, в первую очередь, для применения в детской, но может использоваться и на улице. Предлагаются пять вариантов сборки, которые учитывают пространственные особенности маленькой комнаты.

Яркий, весёлый дизайн украсит любую детскую и участок возле дома. Комплект мебели S содержит 169 деталей, в том числе алюминиевый профиль и игровой мешок.

В комплекте
1x Комплект мебели S
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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