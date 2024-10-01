Характеристики товара
Описание
Миниатюрный Комплект мебели S был разработан, в первую очередь, для применения в детской, но может использоваться и на улице. Предлагаются пять вариантов сборки, которые учитывают пространственные особенности маленькой комнаты.
Яркий, весёлый дизайн украсит любую детскую и участок возле дома. Комплект мебели S содержит 169 деталей, в том числе алюминиевый профиль и игровой мешок.
В комплекте
1x Комплект мебели S
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.