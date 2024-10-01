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Детский комплекс Junior с модульной горкой - фото 1

Детский комплекс Junior с модульной горкой

Артикул: CH-063-998
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В комплекте

1x Junior (12840)
1x Модульная горка (10010)
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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