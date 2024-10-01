Характеристики товара
Описание
В комплекте
1x Junior (12840)
1x Модульная горка (10010)
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
В комплекте
1x Junior (12840)
1x Модульная горка (10010)
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо
Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая 0,7л
Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный.
Губка для обуви в пластиковой каробочке
Нож столовый «Дориа», длина 210мм
Детский комплекс Universal
Детский комплекс Adventure
Детский комплекс Offroad
Детский комплект Universal c модульной горкой
Детский комплекс Universal с изогнутой горкой и бассейном L
Детский комплекс Universal с цельной горкой и бассейном XXL
Детский комплекс Starter с модульной горкой
Детский комплекс Starter с изогнутой горкой
Детский комплекс Пирамида + Upgrade kit с изогнутой горкой
Детский комплекс Upgrade kit с изогнутой горкой и бассейном L
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо
Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая 0,7л
Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный.