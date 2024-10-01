Характеристики товара
Описание
Из конструктора Starter можно собрать много моделей. Например, стул-башню, домик-лазалку или пиратский корабль. К комплекту прилагается руководство, в котором представлено восемь вариантов сборки.
Ещё больше примеров можно найти и скачать в библиотеке моделей.
В наборе Starter — 200 деталей, включая текстильную вставку (00363). Это оптимальный игровой комплекс для дома и улицы.
Инструкция на диске, входящем в комплект, позволит создавать собственные модели на компьютере. Благодаря МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ вы легко справитесь со сборкой конструктора Starter самостоятельно.
В комплекте
1x Starter
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.