Товар в корзине. Перейти
Детский комплекс Starter - фото 1Детский комплекс Starter - фото 2

Детский комплекс Starter

Артикул: CH-063-975
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.
Следующий Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Из конструктора Starter можно собрать много моделей. Например, стул-башню, домик-лазалку или пиратский корабль. К комплекту прилагается руководство, в котором представлено восемь вариантов сборки.

Ещё больше примеров можно найти и скачать в библиотеке моделей.
В наборе Starter — 200 деталей, включая текстильную вставку (00363). Это оптимальный игровой комплекс для дома и улицы.
Инструкция на диске, входящем в комплект, позволит создавать собственные модели на компьютере. Благодаря МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ вы легко справитесь со сборкой конструктора Starter самостоятельно.

В комплекте
1x Starter
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината Banks, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината Banks

45
Фотография товара Стол Оранж дуб, тон Терра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Оранж дуб, тон Терра, произведённого компанией ChiedoCover
50 990
Оптовая цена

Стол Оранж дуб, тон Терра

43
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 194

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый

36
Фотография товара Стул Daiquiri, серый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Daiquiri, серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Daiquiri, серый/ черный каркас

78
Фотография товара Стол деревянный Маранта слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Маранта слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от76 290
Оптовая цена

Стол деревянный Маранта слоновая кость

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Ель Зимняя Сказка зелёная Премиум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ель Зимняя Сказка зелёная Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Ель Зимняя Сказка зелёная Премиум

41

Другие товары из раздела детские комплексы для дома и дачи

Фотография товара Детский комплекс Adventure от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Adventure, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Детский комплекс Adventure

12
Фотография товара Детский комплекс Offroad от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Offroad, произведённого компанией ChiedoCover
от44 790

Детский комплекс Offroad

11
Фотография товара Детский комплекс Evolution от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Evolution, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290

Детский комплекс Evolution

6
Фотография товара Детский комплекс Ultimate от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Ultimate, произведённого компанией ChiedoCover
от57 990

Детский комплекс Ultimate

15
Фотография товара Детский комплекс Universal + My First QUADRO с модульной горкой, водной дорожкой и 2 алюминиевых профиля от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Universal + My First QUADRO с модульной горкой, водной дорожкой и 2 алюминиевых профиля, произведённого компанией ChiedoCover
от97 590

Детский комплекс Universal + My First QUADRO с модульной горкой, водной дорожкой и 2 алюминиевых профиля

15
Фотография товара Детский комплекс Universal с цельной горкой и бассейном XXL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Universal с цельной горкой и бассейном XXL, произведённого компанией ChiedoCover
от126 300

Детский комплекс Universal с цельной горкой и бассейном XXL

11
Настоящее фото товара Детский комплекс Junior с модульной горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от50 690

Детский комплекс Junior с модульной горкой

12
Настоящее фото товара Детский комплекс Пирамида + Upgrade kit с изогнутой горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090

Детский комплекс Пирамида + Upgrade kit с изогнутой горкой

13
Настоящее фото товара Детский комплекс Upgrade kit с модульной горкой и бассейном L, произведённого компанией ChiedoCover
от72 990

Детский комплекс Upgrade kit с модульной горкой и бассейном L

6
Настоящее фото товара Детский комплекс Upgrade kit с изогнутой горкой и бассейном L, произведённого компанией ChiedoCover
от77 790

Детский комплекс Upgrade kit с изогнутой горкой и бассейном L

10

Товар в корзине

Детский комплекс Starter
Детский комплекс Starter
от 22 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината Banks, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината Banks

45
Фотография товара Стол Оранж дуб, тон Терра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Оранж дуб, тон Терра, произведённого компанией ChiedoCover
50 990
Оптовая цена

Стол Оранж дуб, тон Терра

43
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 194

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый

36
Фотография товара Стул Daiquiri, серый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Daiquiri, серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Daiquiri, серый/ черный каркас

78