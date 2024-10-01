Характеристики товара
Описание
В недорогой модульный конструктор My First QUADRO входит 141 деталь, а также мудьтимедийный компакт-диск. В вашем распоряжении не только огромное множество вариантов сборки, но и лучшее на рынке соотношение цены и качества.
My First QUADRO отлично подходит для знакомства с безграничными возможностями модульной системы, главное достоинство которой — создание новых конструкций. Дети и взрослые могут придумывать и строить их вместе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.