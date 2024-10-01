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Детский комплекс My First QUADRO

Артикул: CH-063-973
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В недорогой модульный конструктор My First QUADRO входит 141 деталь, а также мудьтимедийный компакт-диск. В вашем распоряжении не только огромное множество вариантов сборки, но и лучшее на рынке соотношение цены и качества.

My First QUADRO отлично подходит для знакомства с безграничными возможностями модульной системы, главное достоинство которой — создание новых конструкций. Дети и взрослые могут придумывать и строить их вместе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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