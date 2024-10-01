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Детский комплекс Universal

Артикул: CH-063-978
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

С конструктором Universal вы можете создать идеальный детский комплекс-лазалку у себя дома.

Вариантов сборки много: от большого игрового центра до пика-турника, прилавка или просто столика со стулом. Модульный конструктор Universal не ограничивается одной формой или идеей для игры.
Модульный конструктор Universal относится к средней ценовой категории и, в отличие от многих других лазалок, позволяет легко превратить домик с лабиринтом (для малышей от 6 месяцев) в настоящую «халабуду» с небольшой пещерой (для детей от 2 лет).

Этот продукт предлагает так много игровых вариантов, что ему просто нет равных. Из конструктора Universal можно каждый раз собирать новые модели, и это делает его приобретение очень выгодным.

В комплекте
1x Universal
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Отзывы

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