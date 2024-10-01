Характеристики товара
Описание
Набор Beginner изготовлен из приятных на ощупь, гладких трубок и не имеет острых углов. Материал абсолютно не пахнет, не содержит пластификаторов и ПАУ. Конструктор безопасен и идеально подходит для развития мелкой и крупной моторики. Игры с ним станут настоящим приключением для малыша, будь то покорение новых высот или попытки ползать между перекладинами.
QUADRO — идеальный игровой комплекс для раннего развития детей. Благодаря компактной конструкции его можно быстро установить там, где ребенок будет оставаться в поле зрения взрослых — в спальне, гостиной или детской. Простота и универсальность конструктора открывают неограниченные возможности и родителям, и малышам где бы то ни было!
В комплекте
1x Beginner
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.