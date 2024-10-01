Товар в корзине. Перейти
Детский комплекс Beginner - фото 1Детский комплекс Beginner - фото 2Детский комплекс Beginner - фото 3Детский комплекс Beginner - фото 4Детский комплекс Beginner - фото 5Детский комплекс Beginner - фото 6

Детский комплекс Beginner

Артикул: CH-063-974
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.
Следующий Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Набор Beginner изготовлен из приятных на ощупь, гладких трубок и не имеет острых углов. Материал абсолютно не пахнет, не содержит пластификаторов и ПАУ. Конструктор безопасен и идеально подходит для развития мелкой и крупной моторики. Игры с ним станут настоящим приключением для малыша, будь то покорение новых высот или попытки ползать между перекладинами.

QUADRO — идеальный игровой комплекс для раннего развития детей. Благодаря компактной конструкции его можно быстро установить там, где ребенок будет оставаться в поле зрения взрослых — в спальне, гостиной или детской. Простота и универсальность конструктора открывают неограниченные возможности и родителям, и малышам где бы то ни было!

В комплекте
1x Beginner
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Барный табурет Tolix Style, цвет каркаса по RAL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Tolix Style, цвет каркаса по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Барный табурет Tolix Style, цвет каркаса по RAL

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Пуф Halmar Aqua, светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Halmar Aqua, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Пуф Halmar Aqua, светло-розовый

44
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка розовая

53
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Oliver Square велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver Square велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр светло-серый

88
В наличии 1 шт.
ХитРаспродажа
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29016
5 090 ₽

Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Шкаф с черным стеклом, 1400*400*952, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Шкаф с черным стеклом, 1400*400*952, венге

14

Другие товары из раздела детские комплексы для дома и дачи

Фотография товара Детский комплекс Starter от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Starter, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790

Детский комплекс Starter

6
Фотография товара Детский комплекс Adventure от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Adventure, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Детский комплекс Adventure

12
Фотография товара Детский комплекс Offroad от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Offroad, произведённого компанией ChiedoCover
от44 790

Детский комплекс Offroad

11
Фотография товара Детский комплекс Evolution от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Evolution, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290

Детский комплекс Evolution

6
Фотография товара Детский комплекс Ultimate от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Ultimate, произведённого компанией ChiedoCover
от57 990

Детский комплекс Ultimate

15
Фотография товара Детский комплекс Universal с модульной горкой и бассейном L от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Universal с модульной горкой и бассейном L, произведённого компанией ChiedoCover
от90 090

Детский комплекс Universal с модульной горкой и бассейном L

9
Настоящее фото товара Детский комплекс Universal с модульной горкой и бассейном ХХL, произведённого компанией ChiedoCover
от117 290

Детский комплекс Universal с модульной горкой и бассейном ХХL

10
Настоящее фото товара Детский комплекс Пирамида + Upgrade kit с модульной горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 290

Детский комплекс Пирамида + Upgrade kit с модульной горкой

7
Настоящее фото товара Детский комплекс Basic с пирамидой, двумя модульными горками и набор панелей L, произведённого компанией ChiedoCover
от97 690

Детский комплекс Basic с пирамидой, двумя модульными горками и набор панелей L

14
Настоящее фото товара Детский комплекс Universal c игровой пирамидой, двумя модульными горками, бассейном XXL и panel set L, произведённого компанией ChiedoCover
от166 790

Детский комплекс Universal c игровой пирамидой, двумя модульными горками, бассейном XXL и panel set L

5

Товар в корзине

Детский комплекс Beginner
Детский комплекс Beginner
от 13 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Барный табурет Tolix Style, цвет каркаса по RAL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Tolix Style, цвет каркаса по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Барный табурет Tolix Style, цвет каркаса по RAL

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Пуф Halmar Aqua, светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Halmar Aqua, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Пуф Halmar Aqua, светло-розовый

44
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка розовая

53
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Oliver Square велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver Square велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр светло-серый

88
В наличии 1 шт.