Детское кресло Flip, ткань, серый
Детское кресло Flip, ткань, серый
11 890
Детское кресло Flip, ткань, серый

Артикул: CH-066-520
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота860/960 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес7,9 кг
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки255 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Детское кресло Flip, ткань, голубой
Детское кресло Flip, ткань, розовый
Кресло детское Kids
