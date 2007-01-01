Мебель для детской

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Тумбочка Апачи детская, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Тумбочка Апачи детская
Настоящее фото товара Шкаф Амстердам Домик-1 двустворчатый детский, произведённого компанией ChiedoCover
54 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Шкаф Амстердам Домик-1 двустворчатый детский
Настоящее фото товара Шкаф Амстердам Домик-4 детский, произведённого компанией ChiedoCover
35 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Шкаф Амстердам Домик-4 детский
Настоящее фото товара Шкаф Амстердам Домик-2 двустворчатый детский, произведённого компанией ChiedoCover
54 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Шкаф Амстердам Домик-2 двустворчатый детский
Настоящее фото товара Шкаф Амстердам Домик угловой-1 детский, произведённого компанией ChiedoCover
43 390 ₽
Оптовая цена
5
Шкаф Амстердам Домик угловой-1 детский
Настоящее фото товара Шкаф Лего двустворчатый детский, произведённого компанией ChiedoCover
31 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Шкаф Лего двустворчатый детский
Настоящее фото товара Шкаф Лего одностворчатый детский, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Шкаф Лего одностворчатый детский
Настоящее фото товара Шкаф Лего угловой детский, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Шкаф Лего угловой детский
Настоящее фото товара Шкаф Продлёнка "Мишень" двустворчатый малый детский, произведённого компанией ChiedoCover
35 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Шкаф Продлёнка "Мишень" двустворчатый малый детский
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Шкаф книжный Продлёнка "Домино" большой детский, произведённого компанией ChiedoCover
19 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Шкаф книжный Продлёнка "Домино" большой детский
Настоящее фото товара Шкаф книжный Продлёнка "Домино" малый детский, произведённого компанией ChiedoCover
13 090 ₽
Оптовая цена
5
Шкаф книжный Продлёнка "Домино" малый детский
Настоящее фото товара Шкаф книжный Продлёнка "Карандаши" большой детский, произведённого компанией ChiedoCover
42 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Шкаф книжный Продлёнка "Карандаши" большой детский
Настоящее фото товара Шкаф книжный Продлёнка "Пазл" малый детский, произведённого компанией ChiedoCover
62 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Шкаф книжный Продлёнка "Пазл" малый детский
Настоящее фото товара Подушка Бамбук мф детская, произведённого компанией ChiedoCover
317 ₽
Оптовая цена
4.1
Подушка Бамбук мф детская
Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух люкс детская, произведённого компанией ChiedoCover
401 ₽
Оптовая цена
5
Подушка лебяжий пух люкс детская
Настоящее фото товара Детская раскладная кровать BEB-01, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Детская раскладная кровать BEB-01
Настоящее фото товара Напольная детская вешалка Енот с копилкой, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
5
Напольная детская вешалка Енот с копилкой
Настоящее фото товара Детская тарелка Панда, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Детская тарелка Панда
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Детская тарелка Лиса, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Детская тарелка Лиса
Настоящее фото товара Детская тарелка Кот, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Детская тарелка Кот
Настоящее фото товара Детская кроватка СОНАТА, серая, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Детская кроватка СОНАТА, серая
Настоящее фото товара Детская кроватка СОНАТА, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Детская кроватка СОНАТА, розовый
Настоящее фото товара Детская кроватка СОНАТА, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Детская кроватка СОНАТА, голубой
Настоящее фото товара Детская кроватка КРОХА, белая, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Детская кроватка КРОХА, белая
Настоящее фото товара Детская кроватка КРОХА, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Детская кроватка КРОХА, коричневая
Настоящее фото товара Детская кроватка КРОХА, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Детская кроватка КРОХА, Венге
Настоящее фото товара Детская кроватка КРОХА 2, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Детская кроватка КРОХА 2, Венге
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Детская кроватка СКАЗКА, белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Детская кроватка СКАЗКА, белая
Настоящее фото товара Кровать Амстердам двухъярусная детская с 2-мя ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
120 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Кровать Амстердам двухъярусная детская с 2-мя ящиками
Настоящее фото товара Кровать Амстердам двухъярусная детская с 1-м ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
117 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кровать Амстердам двухъярусная детская с 1-м ящиком
Настоящее фото товара Кровать Амстердам двухъярусная детская с 1-м ящиком, Правая, произведённого компанией ChiedoCover
117 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать Амстердам двухъярусная детская с 1-м ящиком, Правая
Настоящее фото товара Кровать Амстердам двухъярусная детская с 2-мя ящиками, Правая, произведённого компанией ChiedoCover
109 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать Амстердам двухъярусная детская с 2-мя ящиками, Правая
Настоящее фото товара Кровать Лего двухъярусная детская с 2-мя ящиками, Левая, произведённого компанией ChiedoCover
136 290 ₽
Оптовая цена
5
Кровать Лего двухъярусная детская с 2-мя ящиками, Левая
Настоящее фото товара Кровать Лего двухъярусная детская с 1-м ящиком, Левая, произведённого компанией ChiedoCover
133 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кровать Лего двухъярусная детская с 1-м ящиком, Левая
Настоящее фото товара Полка Амстердам навесная детская, Облако малое, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Полка Амстердам навесная детская, Облако малое
Настоящее фото товара Полка Амстердам навесная детская, Горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
10 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Полка Амстердам навесная детская, Горизонтальная
Настоящее фото товара Полка Амстердам детская, Домик 1, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Полка Амстердам детская, Домик 1
Настоящее фото товара Полка Амстердам детская навесная, Вертикальная, произведённого компанией ChiedoCover
10 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Полка Амстердам детская навесная, Вертикальная
Настоящее фото товара Полка Амстердам детская навесная, Горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Полка Амстердам детская навесная, Горизонтальная
Настоящее фото товара Полка Лего детская навесная, Вертикальная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Полка Лего детская навесная, Вертикальная
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Полка Продлёнка детская навесная, Домино малая, произведённого компанией ChiedoCover
14 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Полка Продлёнка детская навесная, Домино малая
Настоящее фото товара Полка Продлёнка детская навесная, Домино большая, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
5
Полка Продлёнка детская навесная, Домино большая
Настоящее фото товара Тумбочка Лего детская, произведённого компанией ChiedoCover
8 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Тумбочка Лего детская
Настоящее фото товара Тумбочка Чудики "Заводила Никки" детская, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Тумбочка Чудики "Заводила Никки" детская

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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