Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Pegas, синий, ткань
Основные характеристики
- Высота1130 мм
- Ширина590 мм
- Глубина550 мм
- Вес13.85 кг
- Материал сиденьяткань
- Цветсиний
- Размер упаковки71/53/33 см
- Страна изготовленияКитай
Кресло поворотное Pegas, синий, ткань
Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань
Кресло поворотное Indigo, светло-серый, ткань-сетка
Кресло поворотное Indigo, розовый, ткань-сетка
Кресло поворотное Indigo, оранжевый, ткань-сетка
Кресло поворотное Indigo, голубой, ткань-сетка
Кресло поворотное Shell, светло-серый, ткань
Кресло поворотное Shell, голубой, ткань
Кресло поворотное Shell, светло-бежевый, ткань
Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/белый, ткань
Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань
Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/красный, ткань
Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/синий, ткань
Лежак-качалка Концепт
Кресло подвесное Bounty, коричневый, искусственный ротанг + подушка
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Табурет Лофт-12 барный
Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2
Диван Oslo, синий
Столик кофейный Apriori T, золотой
Стул Логан, велюр серый
Стул Диамант пластиковый, золотой