Характеристики товара
Описание
Наименование: Кресло поворотное Пегас, синий, ткань
Материал сиденья: ткань + сетка
Материал: сетка / армированный полиамид
Цвет: Синий / белый
Цвет сиденья: синий
Материал основания: армированный полиамид
Цвет основания: белый
Механизм: пиастра
Ширина, мм: 620
Глубина, мм: 460
Высота, мм: 900
Высота макс, мм: 1030
Гарантийный срок: 18 мес
Глубина сидения, мм: 390
Высота до сидения мин., мм: 440
Высота до сидения макс., мм: 570
Код товара: 75263
Вид колес: прорезиненные
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Наличие подголовника: нет
Срок службы: 5 лет
Страна производства: Китай
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина550 мм
- Высота1130 мм
- Вес13.85 кг
- Материал сиденьяткань
- Размер упаковки71/53/33 см
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет