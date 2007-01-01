Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло поворотное Пегас, синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло поворотное Пегас, синий, ткань
52 оценки
33 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло поворотное Пегас, синий, ткань - фото 1Кресло поворотное Пегас, синий, ткань - фото 2Кресло поворотное Пегас, синий, ткань - фото 3Кресло поворотное Пегас, синий, ткань - фото 4

Кресло поворотное Пегас, синий, ткань

Артикул: CH-030-759
52 оценки
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1130 мм
  • Вес13.85 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло поворотное Кеесер, темно-синий, велюр
Фотография товара Кресло поворотное Кеесер, темно-синий, велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло поворотное Белла, желтый, велюр
Фотография товара Кресло поворотное Белла, желтый, велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Наименование: Кресло поворотное Пегас, синий, ткань
Материал сиденья: ткань + сетка
Материал: сетка / армированный полиамид
Цвет: Синий / белый
Цвет сиденья: синий
Материал основания: армированный полиамид
Цвет основания: белый
Механизм: пиастра
Ширина, мм: 620
Глубина, мм: 460
Высота, мм: 900
Высота макс, мм: 1030
Гарантийный срок: 18 мес
Глубина сидения, мм: 390
Высота до сидения мин., мм: 440
Высота до сидения макс., мм: 570
Код товара: 75263
Вид колес: прорезиненные
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Наличие подголовника: нет
Срок службы: 5 лет
Страна производства: Китай

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1130 мм
  • Вес13.85 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Размер упаковки71/53/33 см
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, голубая ткань, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, голубая ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, голубая ткань, ножки черные

70
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, экокожа люкс крем светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, экокожа люкс крем светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0907
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Топас, экокожа люкс крем светло-бежевый, светлый орех

94
Фотография товара Стул Oliver экокожа серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Oliver экокожа серый

26
  • белый
  • коричневый
  • серый
  • черный
В наличии 58 шт.
Фотография товара Стул Ронда, желтая рогожка, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ронда, желтая рогожка, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Ронда, желтая рогожка, ножки бук

59
Фотография товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 640
Оптовая цена

Стул барный Nico Ткань Терракотовый

13
  • красный
  • серый
  • голубой
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гуччи, велюр Авелина 9981, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гуччи, велюр Авелина 9981, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽

Полукресло Гуччи, велюр Авелина 9981, каркас металл

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Скай Профиль, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, серый

8
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс, сиденье экокожа Манго 8967, спинка экокожа манго 3050 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, сиденье экокожа Манго 8967, спинка экокожа манго 3050, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Микс, сиденье экокожа Манго 8967, спинка экокожа манго 3050

15
  • зеленый, коричневый
  • фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас черный, кожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас черный, кожа серая

8
Фотография товара Стул Сиена, массив бука, афитап-компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сиена, массив бука, афитап-компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Сиена, массив бука, афитап-компаньон

15
  • красный, белый
  • коричневый, золотой
  • желтый, коричневый, золотой

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Вега эмаль, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега эмаль, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега эмаль, бордовое

30
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, красный

8
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, черный, велюр

11
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79047
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое

26
  • серый
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 198 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89044
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия черно-белое

26
  • зеленый
  • белый, черный
  • черный
В пути 50 шт.
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, розовый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, розовый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, розовый, черный, велюр

5
Фотография товара Кресло Вега эмаль, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега эмаль, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега эмаль, серое

31
Фотография товара Кресло Лориен , шенилл Галс 5401, велюр Вивальди 9, ножки бук, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лориен , шенилл Галс 5401, велюр Вивальди 9, ножки бук, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790

Кресло Лориен , шенилл Галс 5401, велюр Вивальди 9, ножки бук, морилка

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки

71
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Бежевый

14
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, голубой, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, голубой, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, голубой, ножки черные

82
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Рикко, рогожка Солта Граунд, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рикко, рогожка Солта Граунд, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19015
9 590 ₽

Стул Рикко, рогожка Солта Граунд, ножки бук под лак

10
Фотография товара Стул Аллен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аллен, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул Аллен

12
Фотография товара Стул обеденный Викки, бежевый, глянцевое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Викки, бежевый, глянцевое золото, произведённого компанией ChiedoCover
23 490

Стул обеденный Викки, бежевый, глянцевое золото

6
В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа черная

8
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Катус, серый, елочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Катус, серый, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
8 79027
11 990 ₽

Стул обеденный Катус, серый, елочка

9
В наличии 106 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул деревянный Блум, с мягким сиденьем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Блум, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
30 390

Стул деревянный Блум, с мягким сиденьем

6
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Тилль, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул Тилль, велюр, синий

5
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Шелли черный/ткань бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шелли черный/ткань бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Шелли черный/ткань бежевый

6
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • серый, черный

Товар в корзине

Кресло поворотное Пегас, синий, ткань
Кресло поворотное Пегас, синий, ткань
33 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Вега эмаль, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега эмаль, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега эмаль, бордовое

30
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, красный

8
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, черный, велюр

11
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79047
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое

26
  • серый
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 198 шт.В пути 100 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности