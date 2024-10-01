Характеристики товара
Описание
Преимущества кресла:
Эргономическая поддержка: Анатомически продуманная форма спинки с поясничной поддержкой обеспечивает идеальную осанку и предотвращает усталость спины.
Регулируемость для роста: Пластиковые подлокотники и газлифт позволяют легко настроить кресло под рост и нужды растущего ребенка.
Качество материалов: Обивка из дышащей ткани и съемного чехла легко чистится и поддерживает комфорт даже во время долгих часов за письменным столом.
Динамичное сидение: Механизм качания ‘Пиастра’ добавляет свободы движения, помогая ребенку оставаться в движении и сосредоточенным.
Основание с подножкой: Не только добавляет дополнительную поддержку, но и обеспечивает безопасность и устойчивость кресла.
Продуманные ролики: Специальные белые ролики с функцией фиксации не царапают паркет и обеспечивают легкость перемещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Высота840/960 мм
- Глубина сиденья330/430 мм
- Высота до сиденья460/580 мм
- Цветтемно-серый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки12 кг