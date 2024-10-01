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Кресло детское Kids

Артикул: CH-066-576
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Преимущества кресла:

Эргономическая поддержка: Анатомически продуманная форма спинки с поясничной поддержкой обеспечивает идеальную осанку и предотвращает усталость спины.
Регулируемость для роста: Пластиковые подлокотники и газлифт позволяют легко настроить кресло под рост и нужды растущего ребенка.
Качество материалов: Обивка из дышащей ткани и съемного чехла легко чистится и поддерживает комфорт даже во время долгих часов за письменным столом.
Динамичное сидение: Механизм качания ‘Пиастра’ добавляет свободы движения, помогая ребенку оставаться в движении и сосредоточенным.
Основание с подножкой: Не только добавляет дополнительную поддержку, но и обеспечивает безопасность и устойчивость кресла.
Продуманные ролики: Специальные белые ролики с функцией фиксации не царапают паркет и обеспечивают легкость перемещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота840/960 мм
  • Глубина сиденья330/430 мм
  • Высота до сиденья460/580 мм
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки260 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки12 кг

Отзывы

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