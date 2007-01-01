Характеристики товара
Описание
Диван для кухни Стронг 168 — стильный и функциональный выбор для вашего дома. Этот кухонный диван выполнен в бежевом цвете с обивкой из износостойкого велюра, что делает его долговечным и простым в уходе. Наполнение из ППУ СТ 40 мм и холкона обеспечивает комфорт и поддержку, а каркас из фанеры и ЛДСП гарантирует надежность и прочность.Диван со спальным местом для кухни идеально подходит для ежедневного использования. Он не только удобен, но и функционален: диван для кухни оснащен ящиком для хранения, что добавляет дополнительное место для хранения на кухне или в других комнатах вашего дома. Благодаря компактным размерам, этот диван для кухни легко впишется в любые помещения, включая небольшие комнаты. Если вы ищете мягкий диван для кухни, который станет отличным дополнением интерьера в скандинавском стиле, то Диван для кухни Стронг — это идеальный выбор. Его современный дизайн и практичные особенности делают его отличным решением для дивана в гостиной или других комнатах.Купить диван для кухни или диван для дома можно с уверенностью, что он будет сочетать стиль, удобство и долговечность, удовлетворяя все потребности вашего интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1680 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Длина спального места1550 мм
- Ширина спального места960 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Материалфанера, ДСП
- Механизмдельфин
- Цветсветло-коричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет