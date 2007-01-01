Характеристики товара
Описание
Мягкий диван Кэнди имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Эргономичный дизайн спинки и подлокотников обеспечит долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из простого в уходе велюра - мягкого и нежного на ощупь. В качестве внутреннего наполнителя использован ППУ повышенной жесткости. Эластичные ремни в основании обеспечивают плавное погружение при посадке и комфортную посадку. Каркас металлический с максимальной допустимой нагрузкой до 170 кг. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1510 мм
- Глубина740 мм
- Высота810 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес34 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка170
- Каркас диванаМеталл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки730 мм
- Вес упаковки36.40 кг
- Объём упаковки0.51 м3
- Габариты упаковки для логистики1520
- Изделия стопируютсяНет