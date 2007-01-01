Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Кэнди велюр светло-серый
8 оценок
42 000
Диван Кэнди велюр светло-серый - фото 1Диван Кэнди велюр светло-серый - фото 2Диван Кэнди велюр светло-серый - фото 3Диван Кэнди велюр светло-серый - фото 4

Диван Кэнди велюр светло-серый

Артикул: CH-080-586
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1510 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкий диван Кэнди имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Эргономичный дизайн спинки и подлокотников обеспечит долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из простого в уходе велюра - мягкого и нежного на ощупь. В качестве внутреннего наполнителя использован ППУ повышенной жесткости. Эластичные ремни в основании обеспечивают плавное погружение при посадке и комфортную посадку. Каркас металлический с максимальной допустимой нагрузкой до 170 кг. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1510 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес34 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка170
  • Каркас диванаМеталл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Вес упаковки36.40 кг
  • Объём упаковки0.51 м3
  • Габариты упаковки для логистики1520
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Диван Кэнди велюр светло-серый
Диван Кэнди велюр светло-серый
42 000
