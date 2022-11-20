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Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар - фото 1Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар - фото 2Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар - фото 3Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар - фото 4Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар - фото 5Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар - фото 6Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар - фото 7Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар - фото 8Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар - фото 9

Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар

Артикул: CH-052-343
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2040 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья1900 мм
  • Глубина сиденья660 мм
  • ОбивкаVellutto 52
  • Материалвелюр, дерево
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар
Диван Дресден Vellutto 52 ножки черный муарДиван Дресден Vellutto 52 ножки черный муарДиван Дресден Vellutto 52 ножки черный муар
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