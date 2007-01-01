Характеристики товара
Описание
Диван Дресден - элегантная модель, отлично подходящая для ресторанов, лаундж‑баров и гостиниц
Преимущества:
- выразительные линии
- комфорт для гостей
- подходит для атмосферных интерьеров
Индивидуальное производство:
- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2040 мм
- Глубина860 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья1900 мм
- Глубина сиденья660 мм
- Материалвелюр, дерево
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет