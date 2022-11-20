Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2040 мм
- Глубина860 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья1900 мм
- Глубина сиденья660 мм
- ОбивкаVellutto 52
- Материалвелюр, дерево
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Corfy Loveseat
Диван Corfy Loveseat Max
Комплект Delano Set
Комплект Orlando
Диван Visit Lux
Диван Генри
Диван Манчестер
Диван Bene
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ розовый
Диван современный Марко
Диван современный Прага, коричневый
Плетеный диван Блэкрок, коричневый
Диван Semeon, эвкалипт
Диван Бран, синий-зеленый
Диван Blanka, серый
Центральная секция Вояж