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Настоящее фото товара Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар
7 оценок
39 59026
53 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар - фото 1Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар - фото 2Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар - фото 3Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар - фото 4Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар - фото 5Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар - фото 6Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар - фото 7Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар - фото 8Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар производства ChiedoCover
Хит

Диван Дресден Велутто 52 ножки черный муар

Артикул: CH-052-343
7 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина2040 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья1900 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Дресден - элегантная модель, отлично подходящая для ресторанов, лаундж‑баров и гостиниц

Преимущества:

- выразительные линии
- комфорт для гостей
- подходит для атмосферных интерьеров

Индивидуальное производство:

- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2040 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья1900 мм
  • Глубина сиденья660 мм
  • Материалвелюр, дерево
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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