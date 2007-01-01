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          Диваны и кресла

          От 290 ₽
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          Диваны и кресла со скидкой

          Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          19 990 ₽32 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Манго, вельвет, оливковое
          Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          19 990 ₽32 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Манго, вельвет, мятное
          Стоимость товара скоро изменится

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          Новинки диванов и кресел

          Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Беннет
          Настоящее фото товара Стул Гранд, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          Новинка
          16 490 ₽21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Гранд, розовый вельвет
          Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Бонни
          Настоящее фото товара Кресло Форд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Форд
          Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Альбан Капитоне
          Настоящее фото товара Полукресло Дортмунд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Дортмунд
          Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Джеймс
          Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 940 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Шарри
          Все

          Популярные диваны и кресла

          Настоящее фото товара Диван c каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван c каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван стяжка, хром, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          14 870 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван стяжка, хром
          Настоящее фото товара Кресло Chesterfield Lux, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Chesterfield Lux
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          67 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Chesterfield Lux двухместный синий
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Chesterfield Lux двухместный серый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
          Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          53 185 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван 2-местный Chester (Честер)
          Все

          Прямые диваны

          Настоящее фото товара Диван Топаз с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          10 690 ₽12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Топаз с каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван Топаз, произведённого компанией ChiedoCover-35%
          6 490 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Топаз
          Настоящее фото товара Диван линейный, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          7 990 ₽10 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван линейный
          Настоящее фото товара Диван модульный для кафе, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          6 790 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван модульный для кафе
          Настоящее фото товара Диван Хельсинки, система модулей, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Хельсинки, система модулей
          Настоящее фото товара Диван Тиффани, модульная система, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Тиффани, модульная система
          Настоящее фото товара Диван Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
          12 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Клуб
          Настоящее фото товара Диван Стамбул, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Стамбул
          Все

          Угловые диваны

          Настоящее фото товара Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          81 700 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
          Настоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          85 300 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Честер угловой
          Настоящее фото товара Диван Честерфилд угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          103 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Честерфилд угловой
          Настоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван большой, угловой
          Настоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван угловой Бостон
          Настоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
          31 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван угловой Аккордеон
          Настоящее фото товара Диван угловой Танами, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван угловой Танами
          Настоящее фото товара Диван угловой Business , произведённого компанией ChiedoCover
          23 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван угловой Business
          Все

          Модульные диваны

          Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          8 890 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван классический
          Настоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          8 390 ₽9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Винтаж
          Настоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
          14 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван модульный с каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          8 890 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Simple
          Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          6 990 ₽10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван барный Флэш
          Настоящее фото товара Диван с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван с высокой спинкой
          Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          18 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Люкс с высокой спинкой
          Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
          22 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Монте-Карло
          Все

          Кожаные диваны

          Настоящее фото товара Диван лофт Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Лиль
          Настоящее фото товара Диван Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          56 500 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Ричард
          Настоящее фото товара Диван Честер, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          37 800 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Честер
          Настоящее фото товара Диван Честерфилд, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          39 500 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Честерфилд
          Настоящее фото товара Диван-кушетка Рекамье, произведённого компанией ChiedoCover
          46 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван-кушетка Рекамье
          Настоящее фото товара Кушетка Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          58 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кушетка Chester (Честер)
          Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          75 300 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
          Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          82 500 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
          Все

          Диван-кровати

          Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Антей
          Настоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
          16 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Джина
          Настоящее фото товара Диван Джаконда, произведённого компанией ChiedoCover
          20 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Джаконда
          Настоящее фото товара Диван Дели, произведённого компанией ChiedoCover
          24 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Дели
          Настоящее фото товара Диван Дели малогабаритный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Дели малогабаритный
          Настоящее фото товара Диван Глория, произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Глория
          Настоящее фото товара Диван Сканди, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Сканди
          Настоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тахта Соло
          Все

          Диваны на металлокаркасе

          Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Фирст
          Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Нью-Йорк
          Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Форвард
          Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван лофт Фолевел
          Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт New 7
          Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван лофт New 4
          Настоящее фото товара Диван лофт New 9, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт New 9
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс
          Все

          Диваны с высокой спинкой

          Настоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          17 900 ₽21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Ассоль
          Настоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
          22 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Бурлеск
          Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван София линейный
          Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
          21 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Тоскана
          Настоящее фото товара Диван лофт Меланин, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Меланин
          Настоящее фото товара Диван лофт Махогони, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван лофт Махогони
          Настоящее фото товара Диван лофт Винил, произведённого компанией ChiedoCover
          21 600 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Винил
          Настоящее фото товара Диван Абилин, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Абилин
          Все

          Диваны с подлокотниками

          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux трехместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          67 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Chesterfield Lux трехместный желтый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
          Настоящее фото товара Диван мягкий Принт, произведённого компанией ChiedoCover
          17 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван мягкий Принт
          Все

          Диваны без подлокотников

          Настоящее фото товара Диван Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Мюнхен
          Настоящее фото товара Диван Камелот Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
          14 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Камелот Лайт
          Настоящее фото товара Диван Чайхана, произведённого компанией ChiedoCover
          20 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Чайхана
          Настоящее фото товара Диван Чикаго модульный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Чикаго модульный
          Настоящее фото товара Диван Тетрис, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Тетрис
          Настоящее фото товара Диван Айлант, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Айлант
          Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Лотос
          Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Ромео
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          Банкетки

          Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 черная, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка ПФ-11 черная
          Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 белая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Банкетка ПФ-11 белая
          Настоящее фото товара Банкетка Джови серо-синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Банкетка Джови серо-синяя
          Настоящее фото товара Банкетка Джови белая, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Джови белая
          Настоящее фото товара Банкетка Ретро с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
          3 399 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Ретро с ящиком
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          21 990 ₽24 799 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
          Все

          Современные диваны

          Настоящее фото товара Диван Парм черный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Парм черный
          Настоящее фото товара Диван Портофино, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Портофино
          Настоящее фото товара Диван Бариста, произведённого компанией ChiedoCover
          20 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Бариста
          Настоящее фото товара Диван Латте, произведённого компанией ChiedoCover
          18 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Латте
          Настоящее фото товара Диван Голливуд двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          16 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Голливуд двухместный
          Настоящее фото товара Диван Мокко, произведённого компанией ChiedoCover
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Мокко
          Настоящее фото товара Диван Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Марракеш
          Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
          25 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Кубус
          Все

          Классические диваны

          Настоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
          89 999 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Chester (Честер) кожаный
          Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          82 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван 3-местный Chester (Честер)
          Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
          20 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Дуплет
          Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          21 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван с подлокотниками
          Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
          33 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван высокий стяжка
          Настоящее фото товара Диван Пафос, произведённого компанией ChiedoCover
          32 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Пафос
          Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
          21 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Шлягер
          Настоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван 3-местный барный
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          Диваны Честер

          Настоящее фото товара Секция угловая Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          48 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция угловая Chester Lux (Честерфилд Люкс)
          Настоящее фото товара Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          70 500 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
          Настоящее фото товара Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          49 410 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
          Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Градиент", произведённого компанией ChiedoCover
          45 970 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Пэчворк "Градиент"
          Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Морской этюд", произведённого компанией ChiedoCover
          53 130 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Пэчворк "Морской этюд"
          Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Палитра", произведённого компанией ChiedoCover
          48 840 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Пэчворк "Палитра"
          Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Бергамо", произведённого компанией ChiedoCover
          59 930 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Пэчворк "Бергамо"
          Настоящее фото товара Диван Честер Лайт бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Честер Лайт бургунди
          Все

          Диваны Лофт

          Настоящее фото товара Диван лофт Стоун Мини, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван лофт Стоун Мини
          Настоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Магнус Мини
          Настоящее фото товара Диван Лофт 21, произведённого компанией ChiedoCover
          28 980 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Лофт 21
          Настоящее фото товара Диван лофт Hammer, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Hammer
          Настоящее фото товара Скамья лофт DS 899, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скамья лофт DS 899
          Настоящее фото товара Диван лофт Меланин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          35 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван лофт Меланин двусторонний
          Настоящее фото товара Диван Абилин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          43 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Абилин двусторонний
          Настоящее фото товара Диван Д14, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Д14
          Все

          Диваны для кафе

          Настоящее фото товара Диван ДН 130, произведённого компанией ChiedoCover
          18 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван ДН 130
          Настоящее фото товара Диван Тирон, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          Новинка
          10 190 ₽11 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Тирон
          Настоящее фото товара Диван Лестер, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          Новинка
          11 900 ₽13 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Лестер
          Настоящее фото товара Диван Кент, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Кент
          Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Торонто
          Настоящее фото товара Диван ДН 126, произведённого компанией ChiedoCover
          32 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван ДН 126
          Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Рондо
          Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Колибри
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          Диваны для гостиниц

          Настоящее фото товара Диван Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
          17 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Квадро
          Настоящее фото товара Диван Бизнес, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          7 090 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Бизнес
          Настоящее фото товара Диван Алекто, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          13 900 ₽15 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Алекто
          Настоящее фото товара Диван Облако, произведённого компанией ChiedoCover
          19 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Облако
          Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Bellis
          Настоящее фото товара Диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Кельн
          Настоящее фото товара Диван Париж, произведённого компанией ChiedoCover
          28 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Париж
          Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
          42 840 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Роял с каретной стяжкой
          Все

          Барные диваны

          Настоящее фото товара Диван Викибаунс, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Викибаунс
          Настоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Манчестер
          Настоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Мельбурн
          Настоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Эдвард
          Настоящее фото товара Диван Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Гарда
          Настоящее фото товара Диван Картер, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Картер
          Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
          45 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Кубус
          Настоящее фото товара Диван Робб, произведённого компанией ChiedoCover
          45 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Робб
          Все

          Офисные диваны

          Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Visit Lux
          Настоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Бостон
          Настоящее фото товара Диван Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
          8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Тик-так
          Настоящее фото товара Диван Нео, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Нео
          Настоящее фото товара Диван офисный Прометей, произведённого компанией ChiedoCover
          15 140 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван офисный Прометей
          Настоящее фото товара Диван офисный Марс, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван офисный Марс
          Настоящее фото товара Диван офисный Дейл, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван офисный Дейл
          Настоящее фото товара Диван офисный Диез, произведённого компанией ChiedoCover
          15 040 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван офисный Диез
          Все

          Мягкие кресла

          Настоящее фото товара Кресло B01, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло B01
          Настоящее фото товара Кресло Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
          20 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Мельбурн
          Настоящее фото товара Полукресло Техас экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Техас экокожа
          Настоящее фото товара Полукресло Август, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Август
          Настоящее фото товара Кресло Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Гарда
          Настоящее фото товара Кресло Бэнкс, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Бэнкс
          Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Тим
          Настоящее фото товара Полукресло Кайя, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Полукресло Кайя
          Все

          Кресла Лофт

          Настоящее фото товара Кресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Монако
          Настоящее фото товара Модульное сиденье Родольфо, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модульное сиденье Родольфо
          Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло лофт Токо
          Настоящее фото товара Кресло лофт Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло лофт Хэнк
          Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло лофт Трус
          Настоящее фото товара Кресло лофт Коннор, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло лофт Коннор
          Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло лофт Селвин
          Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло лофт Саммит
          Все

          Кресла Честер

          Настоящее фото товара Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс)
          Настоящее фото товара Кресло Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Chester (Честер)
          Настоящее фото товара Кресло Chesterfield Florence, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Chesterfield Florence
          Настоящее фото товара Кресло 06-3168, произведённого компанией ChiedoCover
          22 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло 06-3168
          Настоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
          75 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Chester кресло
          Настоящее фото товара Кресло Visit Lux SKS, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Visit Lux SKS
          Настоящее фото товара Кресло Статус, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Статус
          Все

          Пуфы

          Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Руби белый
          Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Пуф Руби коричневый
          Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Руби красный
          Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Руби бежевый
          Настоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф ПФ-1 бежевый
          Настоящее фото товара Пуф ПФ-1 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф ПФ-1 коричневый
          Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Банкетка ПФ-11 бежевая
          Настоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
          4 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф-банкетка Луго
          Все

          Кресла для стадиона

          Настоящее фото товара Трибуна сборно-разборная, произведённого компанией ChiedoCover
          75 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Трибуна сборно-разборная
          Настоящее фото товара Трибуна с навесом, произведённого компанией ChiedoCover
          140 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Трибуна с навесом
          Настоящее фото товара Трибуны телескопические, произведённого компанией ChiedoCover
          159 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Трибуны телескопические
          Настоящее фото товара Трибуны мобильные, произведённого компанией ChiedoCover
          59 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Трибуны мобильные
          Настоящее фото товара Кабинки для игроков и судей, произведённого компанией ChiedoCover
          189 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кабинки для игроков и судей
          Настоящее фото товара Стадионное кресло КД-15 улучшенное, на мононоге, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стадионное кресло КД-15 улучшенное, на мононоге
          Настоящее фото товара Скамейка для спортивных мероприятий, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамейка для спортивных мероприятий, синяя
          Настоящее фото товара Скамейка для спортивных мероприятий, оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скамейка для спортивных мероприятий, оранжевая
          Все

          Подвесные кресла

          Настоящее фото товара Кресло подвесное TENERIFE, произведённого компанией ChiedoCover
          18 780 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное TENERIFE
          Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
          6 275 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное SIESTA2
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
          12 085 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло BEND
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND2, произведённого компанией ChiedoCover
          10 285 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесное 1-местное кресло BEND2
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND3, произведённого компанией ChiedoCover
          12 850 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подвесное 1-местное кресло BEND3
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло TRENTO, произведённого компанией ChiedoCover
          17 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесное 1-местное кресло TRENTO
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
          16 830 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло VEIL
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
          16 830 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло MALTA

          Диваны и кресла — выполненные заказы

          Стул Гаага молочный кожзамСтул Гаага молочный кожзамПолукресло Огаста насыщено-синийПолукресло Огаста насыщено-синийСтул Мила серыйСтул Мила серыйСтул Гаага барный, серый, ножки венгеСтул Гаага барный, серый, ножки венгеСтул Амьен серо-зеленыйСтул Амьен серо-зеленый
          Все заказы

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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